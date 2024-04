Calciomercato Napoli, per la difesa spunta ancora il nome di Hincapie: le ultime

Calciomercato Napoli. In attesa di capire come finirà la stagione degli azzurri, il club di De Laurentiis è già al lavoro per costruire la squadra del futuro.

Uno degli obiettivi del Napoli è quello di migliorare la difesa e l'edizione odierna de Il Mattino torna a parlare di un vecchio obiettivo:

Non è un mercato semplice: le uscite saranno almeno sette. E non tutti hanno dei pretendenti. Come Natan e Cajuste, per esempio. Lindstrom attende il nuovo allenatore per comprendere i suoi margini di crescita restando al Napoli: 30 milioni di investimento, in ogni caso, non sono semplici da girare in prestito. Gli azzurri colpiti anche dal difensore centrale, dell’Ecuador e del Bayer Leverkusen, il 22enne Piero Hincapié.