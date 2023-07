Interesse Napoli per Jeong Woo-yeong: Kim gli ha mostrato alcuni video del Maradona | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Per un coreano che va (Kim) potrebbe esserci un altro che arriva a Napoli. De Laurentiis non ha mai nascosto l'idea di voler portare a Napoli un altro calciatore asiatico anche per espandere ancora di più il brand SSC Napoli in quella parte del globo. Non a caso il Napoli, dall'acquisto di Kim, è diventato praticamente uno dei club stranieri più famosi della Corea del Sud. Al di là del discorso commerciale, il duo Micheli-Mantovani guarda con grande attenzione centinaia di calciatori. Non è un mistero che il futuro di Hirving Lozano potrebbe essere lontano dal Maradona. Il messicano ha solo un altro anno di contratto ed un ingaggio da 9 milioni lordi. La situazione dunque va sicuramente monitorata, De Laurentiis non chiude assolutamente ad una cessione. Per questo motivo lo scouting, già da diversi mesi, studia alcuni nomi per la fascia destra e non solo.

Jeong Woo-yeong

Interesse del Napoli per Jeong Woo-yeong

Tra i profili che sono finiti nel database azzurro c'è quello di Jeong Woo-yeong, classe 1999, in forza ai tedeschi del Friburgo. Il compagno di nazionale di Kim, nasce seconda punta ma può giocare tranquillamente sia a destra e sinistra in attacco. E' un jolly offensivo dotato di grande velocità nell'attaccare lo spazio nonché di buone qualità tecniche nell'uno contro uno. Jeong Woo-yeong, giunto al Friburgo dopo aver giocato nella seconda squadra del Bayern Monaco, ha ancora altri due anni di contratto ma non gli dispiacerebbe un'esperienza in un altro campionato. Kim gli ha parlato di Napoli facendogli vedere anche qualche video in cui il Maradona lo osanna al coro "Kim, Kim, Kim". Registriamo dunque questo interessamento. Vedremo se più avanti si trasformerà in una vera e propria trattativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA