Notizie Calcio Napoli - Nessun talento in casa Napoli ha fatto il salto dalla Primavera alla prima squadra: è questo il dato amaro, relativo all’ultimo triennio, che emerge per quanto riguarda il settore giovanile. Gaetano, Zerbin, Contini e Zanoli, infatti, hanno visto il loro debutto prima degli ultimi tre anni, poi da allora il buio. In Serie A solo Torino e Lazio come gli azzurri. Lo riporta Transfmarket.