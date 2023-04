Notizie calcio - Il settore ospite del Maradona è rimasto praticamente vuoto nel corso di Napoli-Verona. Nessun divieto di trasferta, ma il motivo ha del clamoroso per l'assenza dei tifosi gialloblu.

Napoli-Verona, tifosi gialloblu lasciano il Maradona

Come riportato dai colleghi di HellasLive.it, ai 181 tifosi arrivati in Campania, non è stato permesso di esporre lo striscione Hellas Army e per questo hanno deciso di rientrare a Verona. Presenti al momento solo 23 tifosi scaligeri nel Settore Ospiti.