Notizie Napoli calcio. Ancora un messaggio contro il razzismo del Napoli prima della gara contro l'Atalanta: la squadra azzurra si è inginocchiata prima del fischio d'inizio, testimoniando ancora una volta la propria vicinanza a Juan Jesus dopo il caso Acerbi.



Contestualmente, come vi mostrimo nella foto in allegato, il Napoli ga deciso anche di lasciare fisso sul tabellone del Maradona la scritta "No al Razzismo".