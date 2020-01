UFFICIALE - Lobotka ha scelto la maglia numero 68

Ultimissime Calcio Napoli - Il portale ufficiale della SSC Napoli ha inserito la scheda relativa a Stanislav Lobotka. Il neo acquisto del club di Aurelio De Laurentiis, secondo quanto evidente sul sito della società, ha scelto la maglia numero 68.

Il neo calciatore ha intanto rilasciato le sue prime dichiarazioni: "I sentimenti sono fantastici, arrivo in club con un background diverso e soprattutto penso ai tifosi. Le persone qui percepiscono il calcio come una religione, è abbastanza diverso dalla Spagna. Inoltre, il Napoli è ogni anno nelle competizione europea e da questo punto di vista la vedo come un importante cambiamento di carriera"

