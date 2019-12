Stanislav Lobotka è un calciatore del Celta Vigo e fa parte della

Lobotka, biografia e curiosità

Stanislav Lobotka è un calciatore, di ruolo centrocampista, del Celta Vigo. E' nato a Tren?ín, in Slovacchia, il 25 novembre 1994 (25 anni). Di ruolo mediano, è capace di ricoprire diverse posizioni del centrocampo, spesso impegnato anche da regista. Fa parte della Nazionale slovacca, dove è compagno di squadra dell'ex capitano del Napoli Marek Hamsik. E' finito nel mirino della SSC Napoli per rinforzare la rosa di Gattuso in vista del 2020.

Hamsik e Lobotka

Lobotka, la carriera

As Trencin 2004-2010 : E' cresciuto nelle giovanili della propria città fin da piccolo.



: E' cresciuto nelle giovanili della propria città fin da piccolo. Ufa 2010-2011 : approda in prestito all' Ufa , una società calcistica russa con sede nella città di Ufa, capitale della Baschiria , dove totalizza 10 presenze.



: approda in prestito all' , una società calcistica russa con sede nella città di Ufa, capitale della , dove totalizza 10 presenze. Paide 2011 : stesso in quell'anno passa in prestito al Paide , una società calcistica estone con sede nella città di Paide. Milita nella Meistriliiga, la massima divisione del campionato nazionale.



: stesso in quell'anno passa in prestito al , una società calcistica estone con sede nella città di Paide. Milita nella Meistriliiga, la massima divisione del campionato nazionale. As Trencin 2011-2013 : torna al club di appartenenza in Slovacchia, dove in due stagioni segna 7 gol in 66 presenze.



: torna al club di appartenenza in Slovacchia, dove in due stagioni segna 7 gol in 66 presenze. Ajax 2013-2014 : nel 2013 passa all'Ajax, giocando con la squadra riserve, solo una presenza in prima squadra.



: nel 2013 passa all'Ajax, giocando con la squadra riserve, solo una presenza in prima squadra. As Trencin 2014 : gli ultimi 6 mesi di stagione torna in patria in prestito e mette a segno 2 gol in 18 presenze.



: gli ultimi 6 mesi di stagione torna in patria in prestito e mette a segno 2 gol in 18 presenze. Odense 2014-2015 : viene poi acquistato dall'Odense nel campionato danese, dove si rende protagonista di 2 gol in 31 presenze.



: viene poi acquistato dall'Odense nel campionato danese, dove si rende protagonista di 2 gol in 31 presenze. Nordsjælland 2015-2017 : la passata stagione passa per due anni a una delle top squadre del campionato danese, dove totalizza 61 presenze e mette ancora a segno 2 gol.



: la passata stagione passa per due anni a una delle top squadre del campionato danese, dove totalizza 61 presenze e mette ancora a segno 2 gol. Celta Vigo 2017-oggi: infine arriva il Celta Vigo, in Liga, squadra con la quale ad oggi ha segnato 2 gol in 86 partite.

Lobotka

Lobotka in Nazionale

Nel 2013, con la Nazionale Under-21, gioca alcune partite di qualificazione agli Europei. Il suo esordio con la Nazionale maggiore arriva nel 2016. E' stabilmente uno dei punti fermi della Nazionale.