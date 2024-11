Terza maglia Napoli: omaggio al Giappone, in vendita la versione replica ufficiale

SSC Napoli, terza maglia in vendita! Finalmente disponibile online con spedizione inclusa la terza maglia Napoli in stile Giappone, realizzata come sempre in collaborazione con EA7 by Giorgio Armani. Scopri il prezzo della maglia Napoli e dove comprarla online.

Prezzo : 130,00 euro spedizione inclusa; la versione replica costa 57,73 euro

Napoli terza maglia

La terza maglia del Napoli 2024-2025 si ispira alla cultura giapponese. Sulla maglia di colore blu scuro sono raffigurate la Katana e la maschera da Samurai, simbolo di forza e destrezza. Sul fianco sono presenti le sette virtù del Bushido, il codice etico dei samurai: Gi (Rettitudine), Yu (Coraggio), Jin (Empatia), Rei (Rispetto), Makoto (Onestà), Meiyo (Onore) e Chugi (Lealtà).

Terza maglia Napoli Giappone

Una maglia iconica ispirata al gemellaggio tra la città di Napoli e la città giapponese di Kagoshima, con il suo vulcano Sakurajima che ricorda tanto il Vesuvio, al punto da essere soprannominata la "Napoli del Giappone". Tanto che le due città si sono dedicate a vicenda il nome di due vie: "Napori dori - Viale Napoli" a Kagoshima, e "Via Kagoshima" a Napoli, nel quartiere Posillipo. Così, l’ornamento giapponese del mare sullo sfondo rappresenta il collegamento ideale tra le due città, mentre i motivi barocchi della cultura partenopea completano i simboli proposti sulla maglia.

Il tessuto della maglia è un jersey traforato sport performance in poliestere. Dettagli in contrasto nero di materiale armaturato stretch evidenziano l’ergonomicità dei tagli, mentre la costruzione della manica a giro è arricchita da un doppio fondo in costina a contrasto. Una delle principali novità è il patch del logo SSC Napoli ridimensionato con effetto 3D?, dettaglio che aggiunge una dimensione visiva alla maglia. Per rendere il prodotto unico ed autentico l’iconica maglia presenta l’aggiunta di uno scudetto speciale, sul fondo maglia, con ologramma ad impronta digitale.

