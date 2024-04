Gevi Napoli, Milicic attacca: "Un giocatore di Venezia ci ha fatto gesti offensivi ed antisportivi, dev'essere penalizzato"

La Generazione Vincente Napoli Basket al termine di una gara nervosa e combattuta, non riesce nell’impresa di completare la rimonta e viene superata dalla Reyer Venezia con il punteggio di 90-97. La squadra di Milicic gioca una partita di grande intensità, ma priva nel finale di Owens espulso nel terzo quarto, cede a Venezia di misura.

Tabellino:

GEVI NAPOLI: Pullen 25 (1/6, 4/11, 1r), Zubcic 8 (3/5, 0/5, 5r), Ennis 20 (6/9, 1/5, 6r), De Nicolao G. 6 (3/5, 0/1, 5r), Owens 10 (3/4, 1/2, 4r), Brown 9 (0/1, 2/9, 3r), Sokolowski 10 (5/6, 0/7, 3r), Lever 2 (1/1, 0/1, 2r), Mabor. N.E.: Sinagra, Bamba, Ebeling. All. Milicic

UMANA VENEZIA: Spissu 12 (2/3 da tre), Tessitori 4 (2/3, 3r), Heidegger 7 (1/4 da tre, 5r), Casarin 7 (1/1, 1/2, 3r), De Nicolao A. (1r), O’Connell 3 (0/1, 1/2), Kabengele 14 (5/6, 1/1, 10r), Simms 22 (6/9, 2/5, 4r), Wiltjer 13 (2/4, 3/7, 3r), Tucker 15 (4/5, 1/4, 5r). N.E.: Janelidze, Brooks. All. Spahija

ARBITRI : Giovannetti, Quarta, Lucotti.

NOTE - Tiri liberi: Napoli 22/26, Venezia 21/27. Perc. tiro: Napoli: 30/78 (da tre: 8/41; ro: 18, rd: 18); Venezia: 32/57 (da tre: 12/28, ro: 9, rd:30). Spettatori: oltre 4.000. Espulso Owens a 23’11.

Dichiarazione di Coach Igor Milicic:

“Questa è un’altra gara difficile da descrivere. Sono fiero dei nostri tifosi e dei nostri giocatori per l’energia e la lotta che hanno messo in questa partita, motivo per il quale i tifosi ci hanno apprezzato con l’applauso finale. Dovevamo essere più furbi ed intelligenti in alcune situazioni della partita, ma tutto sommato abbiamo segnato 90 punti, nonostante il 20% da tre. È stata una partita in cui non c’è stato il controllo della gara. Il controllo della gara è nelle mani degli arbitri, e stasera è completamente mancato. Alla fine ci sono stati dei comportamenti che reputo fortemente antisportivi da parte di un giocatore che ha segnato 7 punti e con 5 rimbalzi, e si è lasciato andare a dei gesti molto offensivi ed antisportivi. Credo che questo debba essere penalizzato, quantomeno rivisto dalla Lega, non può succedere in Serie A perché sono comportamenti che rischiano di provocare ulteriori nervosismi e tensioni in campo.

Noi dobbiamo dare il nostro meglio per tornare in fretta e provare a vincere ogni gara che resta davanti a noi. Sono successe tante cose questa sera, ma noi vogliamo e non cerchiamo scuse. Noi dobbiamo analizzare cosa possiamo cambiare per fare meglio, stasera abbiamo preso tantissimi tiri aperti nel primo tempo ma non sono entrati, forse per il troppo desiderio di vincerla. I giocatori vogliono fare canestro, soprattutto se tirano con i piedi a terra ma possono sbagliare. Abbiamo tirato con il 20% da tre, magari durante l’anno abbiamo tirato con percentuali migliori ma con dei tiri forzati, questa è un po’ la nostra pallacanestro ma sono contento di questi tiri con più spazio e piedi per terra, perché vuol dire che ci stiamo passando la palla meglio. Ora dobbiamo trovare il modo per continuare ad allenarci forte, insieme, assemblarci sotto tutti i punti di vista e finire forte la stagione”