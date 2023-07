Quando Giuntoli tuonò contro l’arbitraggio pro Juve: "Vergognoso, fa male al calcio italiano" | VIDEO

Notizie Calcio Napoli - Cristiano Giuntoli è ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Juventus, col dirigente che si è dichiarato da sempre tifoso juventino. Sin da bambino quando - all'epoca - faceva anche 8 ore di pullman per vedere la propria squadra del cuore.

Quando Giuntolì attaccò l'arbitraggio pro-Juve in diretta Tv

Dichiarazioni che hanno inevitabilmente deluso i tifosi del Napoli e che portano alla mente a delle vecchie dichiarazioni del 2 febbraio 2017 quando, dopo una sconfitta per 3-2 allo Stadium in Coppa Italia con un arbitraggio parecchio discutibile, il Ds esplose in diretta: ‚ÄúNon abbiamo deciso di interrompere il silenzio stampa, ci sembrava fare i complimenti pubblici ai ragazzi per la grande prestazione. Si esce sconfitti per decisioni non discutibili ma vergognose. Questo ci dispiace perch√© fa male al calcio italiano. Decisioni arbitrali vergognose e basta‚ÄĚ.