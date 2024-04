Purtroppo non è un pesce d'aprile...

Se qualcuno il 1° aprile 2023 avesse detto a Giovanni Simeone che nella stagione 2023-2024 avrebbe totalizzato solo 954 minuti giocati con soli 3 gol (1 in Serie A, 1 in Champions League, 1 in Supercoppa Italiana), l'argentino avrebbe pensato ad uno scherzo. Un pesce d'aprile. Ma purtroppo non si tratta di un pesce d'aprile, e al 1° aprile 2024 la situazione di Simeone rispecchia pienamente quella che è stata la stagione fallimentare del Napoli fino ad ora.



Dalla fantastica cavalcata Scudetto di cui era stato protagonista sia da subentrante che da titolare spesso e volentieri, a questa stagione sciagurata che sta per concludersi. Ad aggravare la situazione per l'argentino, i tre allenatori che si sono susseguiti (Garcia, Mazzarri e Calzona) e che non sono mai riusciti a valorizzarlo e a fargli esprimere il suo potenziale come era accaduto con Luciano Spalletti.



E adesso, cosa accadrà al Cholito? E' da mesi che il suo futuro sembra ormai segnato e lontano da Napoli. Più volte nel corso della stagione hanno fatto capolino i rumors sul suo umore turbato dal pochissimo utilizzo in campo. Rumors che sembra possano tramutarsi in un addio, visto che tra l'altro il classe '95 ha parecchi estimatori sia in Italia che all'estero. L'arrivo di Tudor alla Lazio potrebbe spalancare le porte della capitale a Simeone, che spera quantomeno di concludere degnamente questa stagione travagliata col Napoli.