Notizie Calcio - In attesa dell’incontro di stasera in campo con le squadre, le delegazioni di Napoli e Real Madrid si sono viste quest’oggi all’hotel Parker’s per il classico pranzo UEFA. “È un piacere ospitare una squadra prestigiosa come il Real Madrid!”, ha twittato la società azzurra svelando anche il menù servito presso la rinomata struttura partenopea.