Sanremo, giornalista difende Geolier: "I fischi di ieri come i cori sul Vesuvio allo stadio!" | VIDEO

Dopo i fischi a Geolier stamattina in sala stampa a Sanremo un giornalista ci ha tenuto a dire la sua su quanto accaduto: "Ieri non hanno solo fischiato Geolier, se ne sono andati dalla sala. Qualche collega parlava di commenti sui "napolecani", qualcuno chiedeva addirittura se Geolier si fosse comprato i voti. Penso che tutto ciò assomigli moltissimo a quando negli stadi cantano "Vesuvio lavali col fuoco", sembra la peggiore delle curve. È brutto che il pubblico dell'Ariston si alzi e se ne vada. Si può anche tifare contro, ma andarsene, lasciare che il vincitore si esibisca in un teatro semi-vuoto, non è una cosa degna di Sanremo".

Amadeus ha replicato: "Sottoscrivo ogni parola". Guarda il video su CalcioNapoli24.