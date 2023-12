Palmeri: "Non c'era la trattenuta di Lautaro, è Lobotka a colpirlo con l'anca! Polemiche assurde, media accattoni di consenso"

Notizie calcio. Il giornalista Tancredi Palmeri è tornato sull'episodio del primo gol dell'Inter contro il Napoli, nato da un fallo di Lautaro su Lobotka non ravvisato dall'arbitro Massa:

Non solo non era trattenuta di Lautaro. Ma vedo ora questo replay ed è perfino Lobotka che va a dargli colpo d’anca. 24 ore di polemiche assurde e strumentali. Se le fa il Napoli per carità ha tutto il diritto; ma i media, una roba da accattoni di consenso. Mistificazione assurda quella che sta avvenendo, assurda.