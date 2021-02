Notizie Napoli calcio. Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Atalanta-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Piove sul baganto per il Napoli, problema alla schiena stanotte per Insigne che si accomoda in panchina. Il capitano azzurro ha provato a fare delle infiltrazioni, ma non sono servite. Al suo posto Politano che anche non è al meglio dopo gli acciacchi al costato rimediati contro il Granada".