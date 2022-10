Cremonese-Napoli sold out, non si vedeva dagli anni novanta! I napoletani hanno acquistato biglietti in ogni settore

Napoli - Sarà una grande festa per lo sport a Cremona questo fine settimana. Perché allo stadio Zini ci sarà il tutto esaurito per Cremonese-Napoli, un evento che non si verificava dagli anni novanta. A scriverlo è il portale Sportgrigiorosso.it che racconta di come siano andati in esaurimento i biglietti di ogni settore dello stadio:

"Prevedibilmente, molti saranno però tifosi del Napoli, che hanno acquistato tagliandi in tanti settori "neutri" dopo aver esaurito la curva ospite. Da notare che sono andate esaurite anche tribuna stampa e settore riservato ai disabili".