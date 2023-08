Alici come Prima a Castel di Sangro con CalcioNapoli24! Il content creator napoletano Andrea Rossi, in arte "Alici come Prima", accompagnerà il ritiro di Castel di Sangro 2023 della SSC Napoli con un nuovo format per CN24 dal titolo "Sangro Azzurro"! Un Vlog giornaliero che racconterà la giornata di ritiro, tra allenamenti, amichevoli, interviste e tante risate assicurate!

Guarda subito la nuova puntata sul nostro canale YouTube.