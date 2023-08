Infortunati Napoli, la situazione a Castel di Sangro: 4 azzurri out e un'assenza di mercato

Allenamento mattutino a Castel di Sangro per il Napoli di Garcia. Gli azzurri tornano ad allenarsi a porte aperte dopo la seduta di ieri mattina. Oggi pomeriggio ci sarà riposo, così come domani mattina. La situazione infortunati migliora, e quest'oggi erano assenti dal campo Demme, Osimhen, Anguissa (che verso la fine dell'allenamento ha lasciato la palestra per sedersi in panchina) e Gaetano (che ha svolto lavoro personalizzato sul campo B). Fuori anche Michael Folorunsho, che però non ha nessun problema fisico ma è a un passo dal trasferimento all'Hellas Verona.