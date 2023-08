Il ghiaccio 'protagonista' a sua insaputa, il ritrovato Mario Rui e le smorfie Osimhen-Rrahmani: la seduta mattutina a Castel di Sangro | FOTOGALLERY CN24

Dodicesimo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, e durante la seduta mattutina di allenamento arrivano altri due problemi per la squadra di Rudi Garcia: infortunio muscolare per Amir Rrahmani, fermo durante la partitella per un problema alla gamba sinistra, e traumatico per Victor Osimhen dopo un contrasto con Natan. Ghiaccio alla caviglia destra per il nigeriano, uscito leggermente zoppicante.

Si è rivisto Mario Rui, che ha partecipato ad una parte della seduta d'allenamento con Gaetano e Kvaratskhelia prima di svolgere lavoro personalizzato. Saco ha fatto allenamento personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie

In allegato l'ampia fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.