Caso Zielinski, Gazzetta: De Laurentiis si è sentito tradito da un aspetto, il retroscena sul mancato rinnovo

Notizie Napoli calcio. Tra Piotr Zielinski ed il Napoli è ormai rottura: il centrocampista polacco è in scadenza a giugno ed a breve firmerà con l'Inter per la prossima stagione, con il Napoli che ha deciso di escluderlo dalla lista Champions.

Della situazione Zielinski ne ha parlato anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, analizzando il rapporto ormai tempestoso tra il polacco (ed il suo entourage) e De Laurentiis:

De Laurentiis si è sentito tradito dopo che in estate il polacco aveva rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita che gli avrebbe garantito un ricchissimo ingaggio, ma avrebbe anche permesso al Napoli di incassare e reinvestire sul mercato. In estate, quando le parti si sono sedute al tavolo per parlare di rinnovo, non sembrava complicato trovare una quadra. Ma un certo punto qualcosa si è rotto. In maniera irrecuperabile. E si è arrivati al punto di non ritorno.