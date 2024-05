Tuttosport - Oriali ha chiamato Di Lorenzo per convincerlo: la risposta del capitano

Napoli - Gabriele Oriali, come si legge su Tuttosport, sarà il nuovo team manager del Napoli. Ci sarebbe stato un contatto proprio tra Oriali ed il capitano Giovanni Di Lorenzo he ha espresso la voglia di andare via dal napoli come confermato dal suo agente in questi giorni. Ecco cosa si legge su Tuttosport:

"E Oriali si è già messo all’opera contattando il capitano Di Lorenzo per confermargli la centralità che avrebbe nel progetto del Napoli di Conte, ricevendo però una risposta che non lascerebbe ad altre interpretazioni: Di Lorenzo è rimasto scosso dalle parole di Manna sul particolare che per De Laurentiis tutti siano cedibili, e appena possibile porterà un club disposto a pagare il suo cartellino".