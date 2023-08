Tuttosport - Bloccato Gabri Veiga, si attende la cessione di Zielinski: cifre e dettagli

L'operazione è collegata a quella di Zielinski, ormai ad un passo dall'accettare la corte milionaria dell'Al-Ahli. Ecco quanto scritto in merito da Tuttosport:

Gli azzurri intanto hanno bloccato Gabriel Veiga (pronti 35 milioni per il Celta Vigo) per rimpiazzare Piotr Zielinski diretto in Arabia Saudita all’Al Ahli per 32 milioni (contratto triennale da 15 milioni annui).