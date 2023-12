Supercoppa spostata a Riad! Martedì il Napoli in Arabia Saudita per i sopralluoghi: no all'ennesimo posticipo

La Supercoppa italiana si avvicina! Il prossimo 21 e 22 gennaio si disputeranno le final four con Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina, con finale prevista per il 25 gennaio a Riad, in Arabia Saudita.

Supercoppa italiana

Oggi il Corriere della Sera racconta come i sauditi abbiano provato più volte a spostare la Supercoppa italiana, nel timore che la troppa vicinanza alla supercoppa spagnola, e la presenza di squadre meno note all'estero come Lazio e Fiorentina, potesse rendere l'evento italiano poco appetibile a tv e tifosi.

"Così il paese organizzatore dopo aver spostato la sede delle partite da Gedda a Riad, ha provato a far slittare le date della Supercoppa", scrive il Corriere. "Gli arabi avrebbero voluto posticipare le partite alla prima settimana di febbraio. Napoli e Inter però si sono opposte, visto che a metà febbraio riprenderà la Champions". Martedì a Riad arriva la delegazione di Serie A e dei quattro club coinvolti - Napoli compreso - per i sopralluoghi di rito.