Solo 4 allenatori stranieri in Serie A su 20: l'ultimo a vincere fu Mourinho nel 2010

Napoli - Resiste la tradizione delle squadre italiane ad affidarsi ai nostri allenatori. In Italia c'è il più alto numero di allenatori nati nello stesso paese rispetto gli altri top campionati d'Europa. Quest'anno 16 su 20 in Serie A, solo 4 gli stranieri: Rudi Garcia, Mourinho, Sousa e Juric. L'ultimo straniero a vincere uno scudetto in Italia è stato proprio Josè Mourinho alla guida dell'Inter nel 2010 (nell'anno del Triplete).