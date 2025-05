Conte può entrare nella storia del Napoli più di Bianchi, Bigon e Spalletti: il motivo

Napoli - Antonio Conte se dovesse centrare lo scudetto potrebbe vantare un ulteriore primato nella storia del Napoli battendo sia Ottavio Bianchi, Albertino Bigon ed anche Luciano Spalletti. Non si tratta nè di punti nè di qualsiasi altra statistica come specifica il Corriere dello Sport.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Se il Napoli riuscirà a conquistare lo scudetto, Antonio Conte diventerà il primo allenatore nato al Sud a guidare una squadra del Sud fino al titolo. Accanto al prestigio insito nella vittoria, l’onore di una grande impresa meridionale costruita tra Napoli e Lecce, la Campania e la Puglia. Ci sarebbe il marchio Doc, in calce a quello che nelle prossime tre giornate potrebbe passare alla storia come il quarto trionfo tinto d’azzurro, il secondo per De Laurentiis dopo i due di Ferlaino vinti all’epoca di Maradona. I tecnici capaci finora di aggiudicarsi l’immortalità napoletana sono tre: Ottavio Bianchi, lombardo di Brescia; poi Albertino Bigon da Padova; e infine Luciano Spalletti, fiorentino di Certaldo".