Notizie Calcio - “E’ coinvolta anche la criminalità in questa storia”, aveva svelato Fabrizio Corona a proposito dello scandalo scommesse. E i fatti lo starebbero confermando. Come infatti svela oggi Il Giornale, c’è un giro anche di imprenditore coinvolti e spunta pure un boss di Roma Nord. L’inchiesta va oltre i calciatori, con molti imprenditori romani che avrebbero utilizzato questa pista per riciclare parecchio soldi.