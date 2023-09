Rinnovo Kvaratskhelia: l'attuale stipendio non basta più, il Napoli ha preso una decisione

Il calciomercato del Napoli non è ancora finito. Perché c'è una situazione spinosa che ora dovrà risolvere il club azzurro in vista dei prossimi mesi, ci sono delle novità molto importanti che riguardano la situazione dei rinnovi.

Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli: rinnovo Kvaratskhelia, la situazione

Napoli - Aggiornamenti di mercato che arrivano da Il Mattino in merito al rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia che da mesi con il suo entourage bussa alla porta del Napoli per ottenere un nuovo contratto a cifre totalmente diverse rispetto quelle attuali. L'attuale stipendio del giocatore georgiano è inferiore a stipendi di chi vede più la panchina che il campo e per questo non basta più.

L'agente di Kvaratskhelia, Jugeli, è stato a Napoli più volte in questi mesi e ora servirà un faccia a faccia con il presidente De Laurentiis per poter intavolare il discorso in via definitiva. Si pensa di prolungare la scadenza al 2027 per allontanare le voci di mercato ma allo stesso tempo questa situazione potrebbe aiutare a spezzare l'incantesimo in negativo. Ora, intanto, Kvara è volato in Georgia per sfidare la Spagna e la Norvegia e ritrovare minuti in questa settimana di Nazionali.