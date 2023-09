Rigorista Napoli, segnale da Garcia a Osimhen: ecco cos'è successo a Castel Volturno

Ultime notizie Napoli - L’allenatore del Napoli Rudi Garcia a Castel Volturno ha affrontato la questione Osimhen solo per una manciata di secondi e per ribadire che il rigorista della squadra resta il nigeriano. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

Va bene anche come lui ha gestito la situazione con Zielinski:

“se non se la sente, può anche scegliere di far calciare a un altro. Come è successo con l'Udinese. Tocca al capocannoniere della serie A, però, il diritto di prelazione sul prossimo calcio di rigore. Un altro segnale di distensione di Garcia al campione”