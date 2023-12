Repubblica e la conferenza pre gara di Mazzarri: 25' per sviscerare i problemi del Napoli e accendere la scintilla della speranza

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Repubblica commenta così la conferenza stampa pre Juve di Walter Mazzarri:

"Venticinque minuti per sviscerare i problemi del Napoli e accendere la scintilla della speranza. È un Walter Mazzarri nuovo quello che presenta la difficile trasferta di stasera (inizio alle 20.45, arbitro Orsato, diretta su Dazn) contro la Juventus. La definizione è proprio dell’allenatore livornese: « Il Mazzarri vecchio è andato in pensione » , dice col sorriso in riferimento ad argomenti che preferisce proprio non affrontare.

Della direzione di Massa non dice nulla («Gli arbitri sbagliano, come noi, ho evitato di parlarne domenica dopo la partita con l’Inter, non lo faccio adesso » ) e non ci sono riferimenti neanche alle antiche punzecchiature con Allegri".