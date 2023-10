Repubblica - De Laurentiis è rimasto negli spogliatoi fino all'1 di notte al Maradona dopo l'ultima vittoria

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta l'editoriale di Antonio Corbo che analizza la situazione in casa Napoli dopo Napoli-Udinese e Lecce-Napoli. Ecco uno stralcio significativo in cui viene svelato cos'ha fatto il presidente De Laurentiis dopo Napoli-Udinese



"La sera, dopo la vittoria, il presidente è rimasto negli spogliatoi fino all’una di notte. Con il sereno è tornato anche la forma fisica, quindi la corsa rotonda, ilpossesso palla dopo certi pavidi passaggetti, il gioco a terra con le catene, la palla lunga per cercare la profondità con Osimhen e le parabole giuste. Come dimostrano i due gol di testa ieri, Ostigard e Osinhen, meno bizzarro e picaresco, ma sorvegliato negli umori, come chi ha conti aperti ma non passare sulla sponda. Ha accettato in silenzio di partire dalla panchina, in vista del Real".