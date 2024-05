Mazzocchi lascia Firenze da solo, subito direzione Napoli: sta per diventare papà | VIDEO ESCLUSIVO

Fiorentina-Napoli, Pasquale Mazzocchi lascia lo stadio da solo e non col gruppo dopo la gara del Franchi. L'esterno napoletano ha infatti ricevuto una meravigliosa notizia subito dopo il triplice fischio: sta per diventare papà.

Mazzocchi diventa papà dopo Fiorentina-Napoli

Come appreso in esclusiva dalla nostra redazione, l'esterno è già in viaggio per rientrare da solo - ovviamente col permesso della società - per far subito visita alla piccola Clarissa che sta arrivando al mondo. Da CalcioNapoli24.it i più sentiti auguri al calciatore di Barra.