Repubblica - Consiglio Comunale freddo e poco incline ad applaudire ADL ieri

Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine dell'edizione napoletana di repubblica non c'è ancora la pace tra il Consiglio Comunale di napoli ed il presidente Aurelio De Laurentiis:

"Da giorni sulla questione stadio è ripreso il dialogo con il sindaco Gaetano Manfredi. Ma il caso coinvolge anche il consiglio comunale (ieri comunque freddo e poco incline ad applaudire il presidente) che deve deliberare la possibile concessione o la vendita dello stadio e in Sala dei Baroni in molti vogliono collaborare per chiudere la vicenda"