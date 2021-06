Procura FIGC, l'ex Pecoraro: "Mai pensato alla malafede di Orsato. Caso Pjanic? Spero Rizzoli spieghi. Quell'errore non influenzò la lotta scudetto"

Ultime notizie Napoli - L'ex prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro, ex capo della Procura federale, ha rilasciaato un'intervista a Mattino.

Ma c'è qualcosa che andava tenuta così nascosta dell'audio di Inter-Juve?

«Non ho mai pensato alla malafede di Orsato o di qualsiasi arbitro che era in quella sala Var: se è corretta l'interpretazione data dalle Iene, che non sono certo organo di polizia giudiziaria, del labiale di Valeri, l'accenno al contrasto o al contatto mi sembra rilevante ai fini di un conseguente provvedimento da assumere in campo. Vero che il Var non può chiamare, ma suggerire sì».