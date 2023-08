Perché il Napoli ha scelto Natan? Tuttosport svela come è nata l'idea di Micheli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta come è nata l'idea, da parte del Napoli, di acquistare Natan dal Bragantino abbandonando dunque le piste che portavano a Kilman e Mavropanos. A spingere per l'acquisto di questo brasiliano 2001 è stato il capo dello scouting Micheli.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport:

"Natan é stato scelto dal capo scout Maurizio Micheli al temine di una lunga ricerca in giro per il mondo, durante la quale gli 007 azzurri hanno studiato e visionato decine di nomi. Il brasiliano, però, ha impressionato per la rapidità abbinata a un fisico da corazziere, che lo rendono roccioso in marcatura ma in grado di sganciarsi, all’occorrenza, palla al piede.

Tanto che in carriera ha ricoperto pure il ruolo di terzino sinistro. L’eredità dei totem Kim e Koulibaly, tuttavia, non spaventa il classe 2001, sbarcato ieri mattina a Roma per le visite mediche a Villa Stuart prima di aggregarsi alla squadra di Garcia nel ritiro di Castel di Sangro".