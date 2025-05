Ultime notizie SSC Napoli - Divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria e annullamento di quelli già venduti per l'incontro di calcio Napoli-Genoa di domenica 11 maggio allo stadio Maradona: lo ha disposto il prefetto del capoluogo campano, Michele di Bari, "in considerazione delle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive e su parere della questura di Napoli circa il pericolo di disordini".