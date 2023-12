Osimhen-Kvaratskhelia li ha solo il Napoli! Gazzetta: sono i nuovi Masaniello, gli ultimi supereroi

Ultime notizie Napoli - Il Napoli che ha incantato si reggeva sul talento di Osimhen e Kvaratskhelia, il tandem dei sogni di tantissime squadre e solo Napoli può goderseli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Un binomio di qualità e potenza, astuzia e imprevedibilità, ambizione e professionalità:

"I nuovi Masaniello in comune hanno la voglia di vincere e di imporsi sul grande calcio. L’uomo mascherato e il ragazzo venuto dal nulla, gli ultimi supereroi di Napoli, le facce più amate dalle nuove generazioni di tifosi. Luciano è stato bravissimo a creare una simbiosi tra i due, a far capire all’uno e all’altro quanto sia fondamentale la loro intesa per il bene della squadra"