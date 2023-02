Osimhen, stagione da record! Ora punta altri due bonus nel contratto: i dettagli

Notizie Napoli calcio - Victor Osimhen sta disputando una stagione incredibile con il Napoli: dopo la rete realizzata all'Empoli, l'attuale capocannoniere della Serie A è arrivato a quota 19 gol in campionato, avendone segnati ben 10 nelle ultime 8 partite.

Osimhen bonus gol nel contratto

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per Osimhen contro l'Empoli è arrivata ventunesima rete stagionale (19 in campionato e 2 in Champions). Un record personale che di questo passo potrebbe portargli anche altri bonus economici: ha già centrato il suo primo bonus contrattuale che prevedeva 130 mila euro di premio al raggiungimento dei 20 gol. A questo ritrmo il nogeriano rischia di far manbassa perché la stessa cifra scatta al venticinquesimo e anche al trentesimo gol.