Osimhen convinto da Mazzarri: ha accettato di andare in panchina a Real Madrid-Napoli, il motivo

Notizie calcio Napoli - Walter Mazzarri è arrivato a Napoli e ha unito il gruppo come non mai. Persino Victor Osimhen ha appoggiato le scelte dell'allenatore come anche quella di escluderlo dalla formazione iniziale di Real Madrid-Napoli. Il nigeriano voleva giocare a ogni costo titolare al Bernabeu, ma Mazzarri lo ha convinto che non era il caso. Come riporta Il Mattino, vuole che il gruppo sia coeso.