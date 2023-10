Napoli: infortunio Osimhen in Nazionale, condizioni e tempi di recupero

Brutte notizie per il Napoli che perde per infortunio Victor Osimhen che si è fatto male in Nazionale con la Nigeria e ora dovrà capire l'entità dell'infortunio con degli esami specifici per capire la data del rientro.

Osimhen

Infortunio Osimhen: condizioni e tempi recupero

Napoli - Tegola per il Napoli con la società in ansia per quello che è accaduto nelle ultime ore. Si è fatto male Osimhen ed è arrivata un’altra brutta notizia in serata. Come spiega Tuttosport, Osimhen ha subito un infortunio nel corso dell’amichevole Arabia-Nigeria dopo un contrasto al 60’ che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Solo in questi prossimi giorni si conoscerà l’entità dell'infortunio per capire condizioni e tempi di recupero di Osimhen.