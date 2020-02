Napoli-Barcellona, CorSport: Gattuso prepara il piano per fermare Messi, pronta la "gabbia" per l'asso argentino [GRAFICO]

Notizie Napoli calcio. Mancano pochi giorni a Napoli-Barcellona, uno dei momenti topici della stagione dei partenopei. In occasione dell'andata degli ottavi di finale di Champions League, i tifosi azzurri avranno l'opportunità di vedere da vicino un asso come Leo Messi. Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Rino Gattuso è già al lavoro per cercare le contromisure giuste per fermarlo:

Leo Messi

Napoli-Barcellona, Gattuso prepare il piano Messi

E’ naturale starsene inchiodato con lo sguardo nel vuoto, per immaginarsi come possa costruirsi una «gabbia», dove sistemarla: ma non è mai bastata in passato e neanche ieri ne è stato capace l’Eibar, però qualcosa nelle cento ore che vanno da Brescia al Barça, bisogna inventarsi. Demme è lo scudo protettivo, l’intelligenza viva da sistemare come sentinella di una favola: ci vorrà un radar, e l’orientamento, per deambulare nei pressi di un uomo che sembra sfugga persino alla legge di gravità. Il resto, se la pulce dovesse decidere di intrufolarsi da destra, rientrerà nelle competenze di Maksimovic e di Mario Rui, però anche di Zielinski, che dovrà abbassarsi; altrimenti, dall’altra parte, il confronto con l’ultima genialata rientrerà nelle disponibilità di Manolas e di Di Lorenzo.

Clicca sul file in allegato per visuaizzare la foto