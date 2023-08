Mavropanos-Napoli: l'ultimatum dello Stoccarda che rimette in gioco gli azzurri

Calciomercato Napoli - Mavropanos è balzato in testa alle preferenze del Napoli che deve necessariamente chiudere un centrale difensivo. Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport è arrivato un ultimatum dello Stoccarda per quanto riguarda il greco.

Interesse Napoli per Mavropanos

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: