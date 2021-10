Marani su Tuttosport: "Se il Napoli oggi non vince a Firenze la Juve sarebbe messa meglio in classifica del 2015-16"

Napoli calcio - Così Matteo Marani su Tuttosport: "Ora sarà difficile non fare paragoni con il 2015-16, stagione della trionfale e storica rimonta di Allegri con la Juventus. Allora lo spartiacque fu proprio il derby col Toro, arrivato dopo la sconfitta contro il Sassuolo, e fu deciso da Cuadrado al 93’. Stavolta non ha deciso il colombiano, benché determinante nello spostare l’equilibrio della gara con il suo ingresso, bensì Locatelli, anche lui a tempo quasi scaduto. Allora era l’undicesima giornata, oggi la settima, la Juve era a -9 dalle prime. Se il Napoli non vincerà, saranno pure meno rispetto a 6 anni fa"