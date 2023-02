Lavori stadio Maradona: ritocco alle Tribune Vip e ai salottini per il ritorno dell'Italia del 23 marzo, a zero quelli in Tribuna Posillipo

Napoli - Sono partiti alcuni lavori allo stadio Diego Armando Maradona. Ma non quelli in Tribuna Posillipo, che ha mostrato evidenti problemi e falle nell'ultima forte pioggia in Coppa Italia con la Cremonese. Sono partiti, invece, alcuni ritocchi delle Tribune Vip dello stadio e ai salottini, tutto per il ritorno dell'Italia di Mancini, che giocherà di nuovo a Napoli il 23 marzo contro l'Inghilterra.