Koulibaly proposto all’Inter per liberare Skriniar: la risposta dei nerazzurri

In attesa di capire se Milan Skriniar andrà via in questa sessione di mercato destinazione PSG, l'Inter sta facendo vari sondaggi l'asta-minute per prendere un difensore centrale. Skriniar, come è noto, ha già un accordo di massima con il PSG che lo prenderà gratis tra quattro mesi. Secondo la Gazzetta dello Sport tra i nomi proposti all'Inter ci sarebbe anche quello di Kalidou Koulibaly. Ad offrirlo ai nerazzurri sarebbe stato un intermediario ma l'ingaggio da 10 milioni netti è una cifra fuori dai parametri di Zhang.