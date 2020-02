Koulibaly e Mertens ko, Tuttosport: entro il weekend si saprà se ci saranno per l'Inter in Coppa Italia

Come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso punta al recupero di due calciatori fondamentali quali Dries Mertens e Kalidou Koulibaly:

“Mertens ha già svolto terapie e la sua situazione verrà valutata nei prossimi giorni. E’ molto improbabile che Mertens possa recuperare per il Torino, ma lo staff medico proverà a rimetterlo in sesto per il ritorno della semifinale di coppa Italia contro l’Inter. E Koulibaly? Il senegalese ieri è tornato in campo a Castelvolturno per proseguire nella sua tabella di riabilitazione, lavorando in parte sul campo e in parte in palestra. Entro la fine di questa settimana si saprà se potrà essere convocato per Napoli-Inter”