Il Mattino - Di Lorenzo a rischio per Juve-Napoli: già scelto il probabile sostituto, la situazione

Calcio Napoli - Giovanni Di Lorenzo in dubbio per la gara Juventus-Napoli si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino. Il capitano azzurro, durante la seduta di allenamento di ieri, ha accusato un problema muscolare. Lo staff medico del Napoli è subito intervenuto per capire l'entità del problema. Le condizioni del calciatore dovranno necessariamente essere rivalutate.

Di Lorenzo salta Juve Napoli?

Stando a quanto scrive Il Mattino, Di Lorenzo resta in dubbio per la partita di venerdì. La sensazione è che alla fine potrebbe però stringere i denti perché il Napoli è in piena emergenza difensiva. La scelta definitiva verrà presa sicuramente domani. In caso di forfait da parte del capitano, l'indiziato numero uno a rimpiazzarlo sarebbe Alessandro Zanoli il quale è reduce anche lui da un problema fisico.