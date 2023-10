Infortuni Napoli: due recuperi, ma Garcia perde un altro leader per 20 giorni

Napoli - Due recuperi dall'infermeria per il Napoli che quest'anno ha avuto un serio problema di infortuni in questo inizio di stagione. Ancora una volta si è fatto male un calciatore africano che dovrà stare fermo per diverso tempo. Al Bentegodi, contro l'Hellas Verona dell'ex Baroni, Garcia dovrà fare a meno di Anguissa a centrocampo (la lesione al bicipite femorale patita contro la Fiorentina lo costringerà ai box per una ventina di giorni). Ha ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo, invece, Juan Jesus che potrebbe strappare una convocazione con gli scaligeri. Il portiere Gollini è rientrato a tutti gli effetti in gruppo. Garcia ha concesso alla squadra due giorni di riposo: si torna in campo lunedì prossimo.