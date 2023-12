L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al calciomercato Napoli in vista di gennaio:

"Il mercato e i rinnovi s’intrecciano, prima di Natale dovrebbe esserci un incontro con l’agente di Zielinski per giungere all’intesa. L’Inter è in agguato ma Piotr ha dato priorità al Napoli, come sempre deve incastrarsi il meccanismo della domanda e dell’offerta".