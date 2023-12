Napoli - Analisi di Tuttosport sulle statistiche di Juventus Napoli:

Una riflessione per chi guarda il calcio attraverso i numeri che possono essere utili a capire, ma anche profondamente mendaci. Nel primo tempo il Napoli, che ha almeno tre grandi occasioni e gioca molto bene, chiude a zero tiri in porta. La bellezza del calcio è proprio l’impossibilità di ingabbiarlo in un file di excel: è un gioco, non è e non sarà mai scienza. Per fortuna.