Calciomercato Napoli, è lui il sogno proibito a centrocampo: possibile affondo?

Calciomercato Napoli, è pronta una sessione impegnativa all’orizzonte. Doverosa per rifnorzare adeguatamente la squadra dopo una stagione così sciagurata.

Mercato Napoli, ecco chi è il sogno a centrocampo

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, in attacco il nome caldo oggi è quello di Romalu Lukaku e in difesa piace da un po’ David Hancko.

E a centrocampo? Qui c’è più che altro un sogno proibito cullato già da mesi: Heorhij Sudakov dello Shakhtar, già tentato lo scorso gennaio. Tuttavia la richiesta della dirigenza ucraina si aggira sui 50 milioni di euro e la società azzurra - si legge sul giornale - non ha ancora pianificato un colpo simile per il reparto. Si attende presumibilmente l’arrivo del nuovo allenatore.